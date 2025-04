Ministério do Comércio da China anuncia plano para expandir abertura do setor de serviços

O Ministério do Comércio da China divulgou nesta sexta-feira, 18, um plano de trabalho com o objetivo de acelerar a abertura do setor de serviços do país. Conforme o documento, o objetivo é remover restrições em diferentes áreas para o capital estrangeiro e expandir o número de cidades incluídas em um programa-piloto para abertura do setor de serviços.

O documento divulgado pelo Ministério do Comércio inclui uma lista com 155 tarefas em 14 áreas, como apoio ao desenvolvimento de serviços de telecomunicações e indústrias digitais relacionadas, melhoria do nível de abertura e garantia de serviço nas áreas médica e de assistência à saúde, promoção da cooperação internacional na área financeira, e aumento da inovação nas áreas de comércio, cultura e turismo.