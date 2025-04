Vice-premiê chinês se reúne com CEO da Nvidia para discutir operações no país

O vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, se reuniu nesta quinta-feira, 17, com o CEO da Nvidia, Jensen Huang, em Pequim, para discutir as operações da empresa no país, segundo comunicado divulgado pelo governo chinês. Em nota, He afirmou que empresas americanas, incluindo a Nvidia, são "bem-vindas" a aprofundar operações no mercado chinês e "demonstrar suas vantagens industriais" para "ganhar a liderança na competição global".

A reunião e os comentários ocorrem depois de o governo Trump ampliar restrições dos EUA à venda de semicondutores para a China, em uma escalada da guerra comercial entre as duas potências econômicas que teria impacto bilionário nas operações da Nvidia.