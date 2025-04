UnitedHealth decepciona com balanço e corta projeção para 2025

A UnitedHealth teve lucro líquido de US$ 6,29 bilhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo prejuízo de US$ 1,41 bilhão apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 17. No resultado com ajustes, a maior seguradora de saúde dos EUA registrou lucro por ação de US$ 7,20 entre janeiro e março, abaixo da previsão de US$ 7,29 de analistas consultados pela FactSet.

A receita da UnitedHealth teve expansão anual de 9,8% no trimestre, a US$ 109,6 bilhões, mas o resultado ficou igualmente aquém do consenso da FactSet, de US$ 111,54 bilhões.