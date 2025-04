UE precisa estar pronta para o 'imprevisível', afirma presidente do BCE sobre tarifas

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A autoridade monetária reforçou que o foco da instituição é a "estabilidade de preços", diferentemente de outros bancos centrais, que podem ter objetivos distintos.

Lagarde pressionou por avanços na legislação do euro digital, afirmando que a UE precisa "completar a união de mercados e legislação" para a moeda virtual. "Esperamos que autoridades europeias acelerem a aprovação de legislação para o euro digital", disse, destacando que esse é o momento para a Europa estar "sólida e unida" não apenas na política monetária, mas também em iniciativas como a união de mercados de capitais.

Além disso, a presidente do BCE defendeu a criação de regras claras para stablecoins. "Precisamos de regulação para que stablecoins possam operar de forma segura na UE", afirmou.

Sobre a economia da zona do euro, Lagarde observou que o aumento da produtividade indica um "avanço salarial mais lento". No entanto, descartou discussões sobre estímulos no curto prazo. "Não discutimos estímulos para a economia", disse, acrescentando que injetar um pacote de 1 trilhão de euros teria "impacto significativo no crescimento e na inflação", mas a incerteza atual impede uma decisão desse tipo.