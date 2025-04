Trump 'exige' corte imediato de juros nos EUA e volta a atacar Powell: 'Ele é terrível'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar duramente o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e cobrou uma redução imediata das taxas de juros. Em coletiva de imprensa ao lado da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, nesta quinta-feira, 17, Trump afirmou que Powell "está sempre atrasado. Ele é muito devagar", e acrescentou: "Ele sairá de lá (do Fed) se eu pedir."

Sem poupar ataques ao chefe do banco central dos EUA, Trump declarou que "Powell não está fazendo seu trabalho". "Eu não estou nem um pouco feliz com ele."

Trump argumentou que a inflação já está sob controle e voltou a pressionar por um corte nos juros: "Powell precisa cortar juros, não temos mais inflação no país."

Ele ainda comparou a postura do Fed com a do Banco Central Europeu (BCE), que anunciou um corte de juros no período da manhã: "Isso nos deixa em desvantagem", disse.

Apesar das críticas, Trump elogiou o desempenho geral da economia norte-americana: "Tirando as taxas de juros, tudo no nosso país está indo bem."