Trump diz que 'todos os países' são prioridade, mas que não há pressa para finalizar acordos

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 17, que "todos os países" estão na sua "lista de prioridades" para negociações comerciais, mas que o governo norte-americano não está com pressa para finalizar os acordos, em comentários a repórteres antes de almoço com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. "Estou aqui para salvar nosso país depois que todos tiraram proveito de nós", disse, reiterando que buscará acordos "justos" e que "bilhões" em receita de tarifas já estão "entrando" nos EUA.

Trump evitou comentar sobre as negociações realizadas na quarta-feira com autoridades do Japão, afirmando apenas que "muitas conversas de alto nível" estão acontecendo com diversos países ao mesmo tempo. "Estamos nos movendo bem. Praticamente todos querem negociar", acrescentou.