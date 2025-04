Trump: China entrou em contato conosco desde as tarifas de 145%

Em entrevista aos repórteres na Casa Branca, o republicano não informou em que etapa estão as negociações e com quem ele conversou, mas que é "bastante óbvio que o presidente chinês Xi entrou em contato conosco". Segundo ele, há "muito tempo" para realizar as conversações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Ministério do Comércio da China afirmou nesta quinta-feira que tem mantido comunicação de nível operacional com seus homólogos dos EUA e permanece aberto ao diálogo com base no "respeito mútuo".

Também presente na Casa Branca, o secretário do Comércio americano, Howard Lutnick, declarou que o governo está confiante de que as coisas com a China se resolverão.

"China gostaria que fizéssemos o acordo que temos", alegou Trump, dizendo que tem também um acordo sobre o TiTok, mas que o país asiático precisa assiná-lo.

Sobre as negociações de tarifas com outros parceiros comerciais, o mandatário pretende fechar acordos em três ou quatro semanas. "Se não fecharmos negócio, vamos definir uma tarifa. Países podem pagar ou ir para outro lugar fazer negócio", acrescentou.