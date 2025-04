Trump assina ordem executiva para estender congelamento de contratações federais até julho

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um memorando que prorroga o congelamento de contratações em agências federais por mais três meses, até 15 de julho. O congelamento, originalmente implementado em janeiro, proíbe o preenchimento de cargos civis federais vagos ou a criação de novas vagas, com pequenas exceções.

Após a expiração do congelamento e a implementação do plano de contratações, os órgãos federais não poderão contratar mais do que um funcionário para cada quatro que deixarem o serviço (com as devidas exceções de imigração, aplicação da lei e segurança pública).