Seguimos abertos a diálogo com EUA baseado em "respeito mútuo", diz Pasta do Comércio da China

O Ministério do Comércio da China afirmou nesta quinta-feira, 17, que tem mantido comunicação de nível operacional com seus homólogos dos EUA e permanece aberto ao diálogo com base no "respeito mútuo".

Em coletiva de imprensa semanal, a porta-voz do ministério, He Yongqian, respondeu a perguntas sobre recentes comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, pedindo à China que o procurasse para negociar um acordo comercial.