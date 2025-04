Receita da Hermès cresce em ritmo mais lento com incertezas tarifárias

A gigante de luxo francesa Hermès, fabricante das icônicas bolsas Birkin, teve receita de 4,13 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, 7,2% maior do que a de igual período do ano passado no conceito de taxas de câmbio constantes, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 17. O resultado, porém, ficou levemente abaixo da previsão de analistas, de 4,14 bilhões de euros, segundo levantamento da Visible Alpha.

Além disso, as vendas cresceram em ritmo bem mais lento do que no trimestre anterior, quando o grupo registrou avanço de 18% na receita.