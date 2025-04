Preço do diesel na refinarias da Petrobras terá queda de 3,3% a partir de amanhã

Dezesseis dias depois do último reajuste do diesel, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 17, uma nova queda do preço do combustível, seguindo a queda dos preços do petróleo e derivados no mercado internacional. A partir da sexta-feira, 18, o diesel vendido nas refinarias da estatal terão um desconto de R$ 0,12 por litro, ou uma queda de 3,3% frente ao último preço, ou R$ 3,43 por litro.

Na terça-feira, 15, a presidente da estatal, Magda Chambriard, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) "que olha regularmente o preço dos combustíveis, de 15 em 15 dias", e que já estava na hora de olhar de novo o comportamento dos preços.