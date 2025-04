PPI da Alemanha recua 0,2% na comparação anual de março

O índice de preços ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) da Alemanha caiu 0,2% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado do mês passado veio mais negativo do que a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam ganho anual de 0,4%. Na comparação mensal, o PPI alemão caiu 0,7%. A previsão era de queda de 0,2%.