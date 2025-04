Novo consignado já atinge R$ 7,7 bi em empréstimos

Em vigor desde 21 de março, o novo crédito consignado para trabalhadores do setor privado com registro em carteira (CLT), batizado de Crédito do Trabalhador, realizou R$ 7,7 bilhões em empréstimos, segundo relatório da Dataprev divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os dados trazem o acumulado até as 17 horas da quarta-feira, 16.

O Crédito do Trabalhador promete oferecer melhores taxas do que as do consignado privado já existente no mercado.