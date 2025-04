MP Materials interrompe envio de minérios para China e anuncia investimento de US$ 1 bi nos EUA

A decisão ocorre poucos dias depois de uma reportagem do New York Times revelar que a China interrompeu carregamentos de metais pesados e ímãs de terras raras para diversos países, incluindo os EUA.

A MP Materials interrompeu o envio de minérios concentrados de terras raras para a China, alegando que a venda de metais críticos valiosos sob tarifas de 125% não é "comercialmente racional ou em linha com o interesse nacional da América", segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira. A empresa anunciou que investirá US$ 1 bilhão para "restaurar completamente a cadeia de oferta de terras raras" nos Estados Unidos.

A MP Materials é a única empresa americana que é dona de fábricas de mineração e processamento de minérios de terras raras no país.

"Estamos nos preparando para este momento desde o primeiro dia. Nossa missão, capital estratégico e execução refletem uma visão de longo prazo construída para suportar deslocamentos de curto prazo e nos tornar mais fortes", afirmou a mineradora americana, em nota.

Sem apontar datas, a MP Materials anunciou que começará a produção de ímãs no Texas - planejada inicialmente para o fim de 2025 - e que irá acelerar operações de produção e armazenamento dos materiais concentrados. De acordo com a empresa, essa é uma resposta à demanda crescente de diversas indústrias para assegurar fornecimento de metais e ímãs, após a ampliação de tarifas e controles de exportação da China. "Também estamos em contato com autoridades federais", informou;

Atualmente, a mineradora processa metade da sua produção em uma refinaria localizada na Califórnia, que atende também mercados excluindo a China, como Japão, Coreia do Sul e a própria demanda doméstica norte-americana.