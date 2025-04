Ministra da Economia da Ucrânia anuncia assinatura de memorando para acordo econômico com EUA

A ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, anunciou nesta quinta-feira, 17, a assinatura de um memorando que pavimenta o caminho para um "acordo de parceria econômica com os Estados Unidos". O documento, firmado entre os dois países, segundo a representante do governo ucraniano, marca uma etapa importante nas negociações e reforça a cooperação bilateral. O próximo passo, agora, será a finalização do texto do acordo e sua assinatura formal, seguida pela ratificação nos parlamentos de ambos os países.

"Hoje demos um passo em direção a um Acordo de Parceria Econômica com os Estados Unidos", declarou Svyrydenko em publicação no Facebook. "A Ucrânia e os EUA assinaram um memorando que confirma o trabalho conjunto construtivo de nossas equipes e a intenção de finalizar e firmar um acordo que será benéfico para ambos os nossos povos."