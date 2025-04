Lagarde diz que bancos europeus estão mais preocupados com riscos enfrentados por consumidores

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que os bancos europeus estão mais preocupados com os riscos econômicos enfrentados por seus consumidores, em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 17. Lagarde revelou que a demanda por empréstimos de empresas na zona do euro caiu levemente no primeiro trimestre.

Em discurso, a presidente do BC alertou que a recente volatilidade tem apertado as condições de crédito no bloco.