Fitch Ratings: Crédito dos EUA deve se deteriorar com volatilidade política e tarifária

O mercado de crédito americano deve se deteriorar no segundo trimestre deste ano, à medida que as perspectivas para o comércio, o crescimento e a inflação no país pioram frente à escalada da guerra comercial e a volatilidade nas políticas do governo Donald Trump, informou nesta quinta-feira, em relatório, a agência de classificação de risco Fitch Ratings.

Os recentes anúncios de tarifas nos Estados Unidos, bem como as retaliações de seus parceiros comerciais, levaram a Fitch a reduzir suas previsões de crescimento do país e do mundo em 0,5 e 0,4 ponto porcentual, respectivamente.