Fed propõe cálculo da média de resultado dos testes de estresse ao longo de 2 anos

O Federal Reserve anunciou a abertura de uma consulta pública sobre propostas de mudanças dos testes de estresse que aplica às instituições financeiras. A iniciativa faz parte do compromisso do conselho do Banco Central americano de promover alterações na forma como mede a resiliência dos bancos em um cenário hipotético de recessão severa.

Os resultados dos testes ajudam a determinar o montante de capital que os grandes bancos devem manter para absorver perdas em situações determinadas.