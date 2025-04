Bolsas de NY fecham em direções distintas; Dow Jones cai 1% pressionado por UnitedHealth

As bolsas de Nova York encerraram a quinta-feira, 17, em direções distintas, em uma sessão volátil marcada pela tentativa dos investidores de reduzir as perdas acumuladas nos últimos dias. O Dow Jones, no entanto, fechou em forte queda, pressionado por uma desvalorização de 22% das ações da UnitedHealth, após frustração com os resultados trimestrais da companhia - a de maior peso no índice.

Entre os destaques do dia, a Nvidia caiu 2,87%, ampliando para 10% a perda acumulada em dois dias, após revelar um impacto de US$ 5,5 bilhões nos resultados devido às restrições de exportação de chips para a China. Em contrapartida, a Eli Lilly disparou mais de 14,3% com resultados positivos em testes de pílula para emagrecimento. A Netflix subiu 1,19% antes da divulgação do seu balanço trimestral.

No setor de energia, os papéis da Chevron e ExxonMobil avançaram 1,85% e 2,62%, respectivamente, impulsionados pela valorização do petróleo. Já a MP Materials despencou 5,4% após anunciar a suspensão das exportações de minérios concentrados de terras raras para a China, alegando que, com tarifas, a operação se tornou "comercialmente irracional".

O mercado norte-americano abriu em queda, mas recuperou parte das perdas no fim do pregão, após declarações de Donald Trump sobre avanços em acordos comerciais. As falas ocorreram um dia depois de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, alertar que o aumento de tarifas pode pressionar a inflação.

Os dados econômicos, por sua vez, ficaram em segundo plano. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram mais do que o esperado. Já as construções de novas moradias nos EUA surpreenderam negativamente.