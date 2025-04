BCE deve reduzir juros pela 7ª vez hoje e Powell está atrasado para cortar nos EUA, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a pedir para que o Federal Reserve (Fed) reduza as taxas de juros no país, em publicação na Truth Social nesta quinta-feira, 17. O republicano citou a decisão do Banco Central Europeu (BCE), a ser divulgada nesta manhã, apontando que as expectativas são de novo relaxamento monetário pela autoridade europeia enquanto o BC americano mantém postura cautelosa.

"Espera-se que o BCE corte taxas de juros pela sétima vez e o atrasado Jerome Powell do Fed, sempre atrasado e errado, emitiu uma mensagem errada ontem que foi uma completa bagunça", escreveu Trump, em referência a participação do presidente do BC americano em evento do Clube Econômico de Chicago na quarta-feira, 16.