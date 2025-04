Apontar política monetária como restritiva não tem mais sentido, diz presidente do BCE

Refletindo os desafios da política monetária em tempos de incerteza, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que classificar a política atual da zona do euro como "restritiva" perdeu significado. "Apontar política monetária como restritiva não tem mais sentido", disse, destacando que o chamado "nível neutro" só poderia ser determinado em um mundo livre de choques, realidade distante do cenário atual, segundo ela.

A única certeza, segundo Lagarde, é o objetivo final da política monetária, mas não seu caminho específico. "O que precisamos é definir a instância apropriada da política monetária para atingir nossa meta", afirmou, reforçando que o BCE deve ser ágil e preparado para lidar com choques futuros.