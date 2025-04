Trump se reunirá nesta quarta com autoridades do Japão para negociar tarifas e apoio militar

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou há pouco que se reunirá nesta quarta-feira (16) com autoridades do Japão para negociar tarifas, custo do apoio militar americano e um acordo comercial "justo". Em postagem na Truth Social, o republicano disse ainda que participarão do encontro os secretários do Tesouro, Scott Bessent, e do Comércio, Howard Lutnick. "Espero que algo possa ser resolvido, o que é bom (ótimo!) para o Japão e os EUA", escreveu.