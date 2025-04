Presidente da Petrobras diz querer evitar trazer guerra comercial para preços

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quarta-feira, 16, que a empresa não avalia apenas a cotação do dólar e do Brent para decidir sobre um eventual reajuste no preço dos combustíveis, mas também analisa o produto e o impacto do market share. Magda repetiu que não quer trazer para o mercado interno "uma confusão que não é nossa", referindo-se à guerra comercial entre Estados Unidos e China que está impactando o preço do petróleo no mercado internacional.

Na terça, ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Magda disse que já estava na hora de olhar novamente o comportamento dos preços, já que o último ajuste do diesel foi no dia 1º de abril.