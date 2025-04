Powell: tarifas têm grande probabilidade de gerar pelo menos um aumento temporário da inflação

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 16, ao discursar para o Clube Econômico de Chicago, que as tarifas têm grande probabilidade de gerar ao menos um aumento temporário da inflação e que elas podem tornar os efeitos inflacionários mais persistentes.

"O nível dos aumentos tarifários anunciados até agora é significativamente maior do que o previsto. O mesmo provavelmente se aplicará aos efeitos econômicos, que incluirão inflação mais alta e crescimento mais lento", disse ele, ao citar uma queda relevante da inflação, apesar de ainda se manter acima da meta do BC dos EUA de 2%. "Não há experiência moderna lidando com tarifas deste porte", acrescentou.