Powell: mandato duplo ainda não está em tensão, mas Fed pode ficar em posição difícil

Em discurso no Clube Econômico de Chicago nesta quarta-feira, Powell destacou que os efeitos da política monetária atual devem afastar o Fed de suas metas no curto prazo, colocando-o em um cenário delicado. "Podemos nos encontrar em um cenário desafiador, com objetivos de mandato duplo em tensão", disse. Embora essa tensão ainda não seja evidente, ele admitiu que a autoridade monetária dos EUA pode ter que tomar "uma decisão difícil" no futuro.

O desemprego deve subir com a desaceleração econômica, mas, por enquanto, o mercado de trabalho permanece forte. "O crescimento salarial é sustentável, e o mercado de trabalho ainda está forte", afirmou Powell. "Estamos no máximo ou próximo do pleno emprego", completou. No entanto, ele alertou que "sem estabilidade de preços, não podemos alcançar condições fortes do mercado de trabalho".

Sobre os déficits públicos, Powell foi enfático ao dizer que "estamos com déficits muito grandes em pleno emprego". Quanto aos cortes de empregos no setor governamental, ele avaliou que "as demissões do governo ainda não são grandes o bastante para ter efeito na economia".