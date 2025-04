Powell: Fed está bem posicionado para esperar por maior clareza antes de decisão monetária

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que o BC dos Estados Unidos está bem posicionado para esperar por maior clareza antes de considerar quaisquer ajustes na postura política, ao discursar em evento do Clube Econômico de Chicago, nesta quarta-feira. Segundo ele, a economia dos EUA ainda está em uma posição sólida, mas as políticas do governo do país estão evoluindo e "efeitos permanecem altamente incertos".

"Ainda é incerto quais serão as novas políticas comerciais em última análise", enfatizou Powell, ao mencionar que a incerteza elevada gera um ambiente menos atrativos e que os mercados estão processando o que está acontecendo. "Os mercados estão com dificuldade para lidar com tanta incerteza, o que significa volatilidade - que deve permanecer -, mas estão organizados e funcionando como seria de se esperar", acrescentou.