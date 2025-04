PIB da China cresce 5,4% no primeiro trimestre, acima das expectativas

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta quarta-feira, 16, o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS) do país.

O resultado superou as expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam alta de 5,1%, e repetiu a taxa de crescimento do último trimestre de 2024, quando o PIB chinês também avançou 5,4%.