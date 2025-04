Opep+ apresenta novo plano para compensar a superprodução de alguns países-membros

Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) terão que compensar o excesso de suas metas de produção em um total acumulado de 4,573 milhões de barris por dia, de acordo com uma tabela no site do cartel. De acordo com observadores do mercado, os cortes podem compensar grande parte dos aumentos de produção planejados até o segundo semestre de 2026, mas não há certeza de que os países-membros manterão seus cronogramas.

Iraque, Casaquistão, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita e Omã apresentaram cronogramas atualizados descrevendo como planejam compensar a produção acima de suas respectivas cotas desde o início do ano passado.