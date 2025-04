Maior incerteza elevou risco de inflação mais alta e PIB menor nos EUA, diz integrante do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que "o aumento de incerteza sobre políticas de governo está turvando a perspectiva e elevando riscos de maior inflação e menor crescimento" da economia dos EUA. Ela ressaltou que dados do nível de atividade do primeiro trimestre do país mostraram que "consumidores e empresas ficaram mais cautelosos. Muitos indicaram que pararam com algum gasto à luz do aumento de incerteza sobre políticas de governo, incluindo tarifas, imigração, gastos federais e emprego."

Segundo a presidente do Fed de Cleveland, "em termos líquidos, as tarifas que foram adotadas são uma mudança substancial na política comercial. Levará algum tempo para que se tornem mais claros os efeitos econômicos gerais dessas mudanças e de outras propostas às políticas governamentais." Ela fez os comentários em evento promovido pelo Columbus Metropolitan Club.