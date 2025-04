Família Diniz embolsa R$ 850 mi com venda de ações do Carrefour Brasil e zera participação

A gestora Península, que cuida dos recursos da família Diniz, embolsou R$ 850 milhões com a venda das ações que ainda tinha do Carrefour Brasil. Com isso, zerou sua participação na rede de supermercados.

A operação para a venda dos papéis ocorreu pouco antes da assembleia que vai votar o fechamento de capital do Carrefour na B3, onde é listado como Atacadão.

A reunião foi remarcada para o dia 25, após o grupo francês aumentar em 10% o preço proposto por cada ação, de R$ 7,70 para R$ 8,50. A este preço, o Carrefour Brasil é avaliado em R$ 17,9 bilhões.

Investidores minoritários, como o canadense British Columbia Investment Management Corporation (BCI) e a gestora americana Wishbone Partners, estavam descontentes com o preço anterior proposto pela matriz francesa e tinham sinalizado que votariam contra o fechamento de capital. Agora, a avaliação entre analistas é que as chances de aprovação aumentaram.

A Península vendeu as ações a um preço abaixo do proposto para a oferta de fechamento de capital. A gestora, porém, não poderia votar na assembleia, por fazer parte do acordo de acionistas, que acabou na segunda-feira, 14, com a venda dos papéis. Mas quem comprou os papéis poderá votar.