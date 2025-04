Credicitrus fecha 2024 com R$ 15,8 bilhões em ativos, alta de 8,64%, e sobras de R$ 460 milhões

A Credicitrus encerrou 2024 com R$ 15,8 bilhões em ativos, o que representa um crescimento de 8,64% em relação ao ano anterior, anunciou a cooperativa de crédito nesta quarta-feira, 16. As captações somaram R$ 11,3 bilhões - alta de 12,85% sobre 2023 -, enquanto o patrimônio líquido ultrapassou R$ 3 bilhões, com avanço de 16,85%. As operações de crédito e Cédulas de Produto Rural (CPRs) totalizaram R$ 8,3 bilhões, crescimento de 19,21% no período. As sobras líquidas do exercício chegaram a R$ 460 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo ele, os dados confirmam a solidez da instituição, com avanços consistentes em captações, patrimônio e concessões de crédito, mesmo diante das dificuldades do ano. "O resultado foi excelente, muito comemorado, principalmente considerando as dificuldades de 2024, tanto no cenário político quanto no econômico do País", disse.

Fernandes destacou dois eventos climáticos que causaram impacto direto na base de cooperados: "A seca foi bastante severa e se agravou com as queimadas, especialmente em agosto e setembro, que atingiram muitas lavouras na nossa área de atuação. Em Estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a safra de soja também foi muito ruim, o que afetou vários cooperados nossos", comentou.

Outro ponto de atenção foi o aumento da inadimplência. "Nossa inadimplência acima de 90 dias passou de 1,88% em dezembro de 2023 para 2,10% ao fim de 2024. Pode parecer pouco, mas para nós, que temos uma postura conservadora, esse movimento já acende um alerta", afirmou.

O diretor de negócios também mencionou o impacto da política monetária sobre a saúde financeira dos cooperados. "Com a Selic elevada, o custo financeiro sobe muito, e essas empresas começam a enfrentar dificuldades. A saúde financeira delas piora e, consequentemente, numa análise de crédito, fica mais difícil apostar ou investir", disse.