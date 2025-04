Com inflação alta, política monetária modestamente restritiva é apropriada, diz Hammack, do Fed

A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que "vê riscos sobre os dois lados do nosso mandato duplo que poderão levar a maior inflação e menor crescimento e geração de emprego no curto para o médio prazo. Este é um conjunto difícil de riscos para a política monetária navegar."

Segundo Hammack, como é esperado que a estabilidade de preços e a máxima criação de empregos estará sob pressão, "há um forte argumento para manter a política monetária estável a fim de equilibrar os riscos vindos de elevações adicionais da inflação e desaceleração do mercado de trabalho." Ela ressaltou que "com a inflação elevada, a atual política monetária modestamente restritiva é apropriada para continuar a colocar a pressão da inflação para baixo para retornar à nossa meta."