Centro-Oeste tem maior crescimento da atividade em fevereiro, com alta de 3%, diz BC

O Centro-Oeste teve o maior crescimento da atividade no Brasil em fevereiro, com alta de 3% na comparação com janeiro, mostra o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta quarta-feira, 16. A região concentra parcela significativa da produção agrícola do País, que deve puxar o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre. O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) total cresceu 0,4% em fevereiro, enquanto o IBC-Br agro avançou 5,6%, segundo dados divulgados na última sexta-feira, 11.

Entre as outras regiões do País, o Norte teve o segundo melhor desempenho na margem, com expansão de 1,3% na economia entre janeiro e fevereiro. Em seguida, aparecem o Nordeste (0,4%) e o Sudeste (0,3%). A região Sul perdeu força, com queda de 0,7% para o índice no período. Na comparação com fevereiro de 2024, o Centro-Oeste também é a região que se sai melhor, com expansão de 8,9% no IBCR. Depois, aparecem Sul (4,1%), Nordeste e Norte (com 2,6% cada) e Sudeste (2,5%). Estados