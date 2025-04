Cade julgará compra da Brasnefro pela DaVita em sessão do dia 23

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) irá analisar a aquisição da Brasnefro pela DaVita na sua próxima sessão de julgamentos, marcada para a quarta-feira, 23, conforme pauta da reunião publicada nesta quarta-feira, 16, no Diário Oficial da União (DOU). O caso estava na lista de análises do órgão do último dia 9, quando sofreu adiamento.

A DaVita é uma subsidiária brasileira de empresa norte-americana e oferta serviços de diálise para pacientes renais em todo o País.