BC do Canadá mantém taxa de juros a 2,75% ao ano e alerta para incerteza com tarifas dos EUA

O BoC destacou que a "mudança significativa na política comercial dos EUA e a imprevisibilidade das tarifas aumentaram a incerteza, reduziram as perspectivas de crescimento econômico e elevaram as expectativas de inflação". O comunicado alerta que a "incerteza generalizada torna incomumente difícil projetar o crescimento do PIB e a inflação no Canadá e globalmente".

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros em 2,75% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 16. O corte da taxa está em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A nota apresenta dois cenários possíveis. No primeiro, "a incerteza é alta, mas as tarifas são limitadas em escopo", levando a um crescimento canadense temporariamente mais fraco e inflação próxima a 2%. No segundo, "uma guerra comercial prolongada faz a economia canadense entrar em recessão este ano", com inflação superando 3% em 2026. O BoC ressalta que "há um grau incomum de incerteza" devido à "magnitude e velocidade sem precedentes" das mudanças nas políticas dos EUA.

Nos EUA, há "sinais de desaceleração", enquanto a zona do euro enfrenta "crescimento modesto" e a China mostra "desaceleração moderada", diz o texto. Os mercados financeiros têm sido afetados por "anúncios sucessivos de tarifas e ameaças de escalada", aumentando a volatilidade, complementa.

No Canadá, a economia desacelera com a queda na confiança de consumidores e empresas. "O consumo, o investimento residencial e os gastos das empresas enfraqueceram no primeiro trimestre", e o mercado de trabalho também sofre, com "emprego em declínio em março" e planos de contratação mais lentos.

O BoC afirma que "a política monetária não pode resolver a incerteza comercial", mas deve "manter a estabilidade de preços". O Conselho Diretor monitorará de perto os riscos, incluindo o impacto das tarifas nas exportações, investimentos e expectativas inflacionárias.