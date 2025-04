Trump lança investigação sobre minerais críticos visando possíveis novas tarifas

Hoje, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva que lança uma investigação sobre os riscos para a segurança nacional apresentados pela dependência do país de minerais críticos processados importados e seus produtos derivados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a Casa Branca, a investigação julgará as vulnerabilidades nas cadeias de suprimentos, o impacto econômico das distorções do mercado externo e as possíveis soluções comerciais para garantir um suprimento doméstico seguro e sustentável de materiais essenciais.

Se Lutnick concluir que as importações de minerais críticos ameaçam prejudicar a segurança nacional e Trump decidir impor tarifas, qualquer tarifa resultante imposta tomaria o lugar da taxa tarifária recíproca atual, de acordo com a ordem emitida de 2 de abril pelo presidente.