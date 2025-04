Trump diz que seu governo pode pedir aos países que 'escolham entre' a China e os EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Estamos trabalhando em conjunto com o México para frear os cartéis. Estou me dando bem com a presidente mexicana Sheinbaum. Queremos ajudá-la com essa questão", acrescentou o republicano.

Trump ainda comentou que quer recuperar a posse americana do Canal do Panamá, o qual foi devolvido ao governo panamenho em 1977. "Estamos trabalhando com o Panamá agora sobre o canal", declarou.