Secretário de Agricultura do México prevê aumento nos preços do tomate nos EUA após tarifas

"90% dos tomates que os Estados Unidos importam são mexicanos", afirmou Berdegue em uma entrevista coletiva nesta terça-feira. De acordo com Berdegue, 6 de cada 10 tomates que os americanos comem são produzidos no México. "A consequência disso é que os tomates ficarão mais caros".

O ministro da Agricultura mexicano, Julio Berdegue, disse que a consequência da decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas ao tomate importado do México é que os produtos ficarão mais caros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Vamos começar a dialogar e vamos ver como termina", disse o ministro. "Mantemos o diálogo em benefício tanto de quem produz como de quem consome".

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou, na segunda-feira, que a maioria dos tomates importados do México para os Estados Unidos enfrentará tarifas de 20,91% a partir de 14 de julho, diante da intenção de se retirar do Acordo de Suspensão da Investigação Antidumping sobre Tomates Frescos do México, de 2019.

O acordo atual não protegeu os produtores de tomate dos EUA de importações mexicanas com preços injustos, já que o Departamento de Comércio tem sido inundado com comentários deles pedindo sua rescisão, segundo comunicado do Departamento. "Essa ação permitirá que os produtores de tomate dos EUA concorram de forma justa no mercado".