Números apontam cumprimento da meta de primário com folga de R$ 3,9 bi, diz secretário

O secretário de Orçamento Federal, Clayton Montes, afirmou nesta terça-feira que a meta de resultado primário para 2026 é prevista em R$ 34 bilhões. Ele disse que as estimativas do governo apontam para uma "folga" de R$ 3,9 bilhões para cumprimento dessa meta. A declaração foi dada durante entrevista coletiva para apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026.

O PLDO definiu que o resultado primário de 2026 será um superávit de R$ 38,2 bilhões para as contas do Tesouro Nacional, INSS e Banco Central - o equivalente a 0,28% do Produto Interno Bruto (PIB).