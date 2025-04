Japão ordena que Google encerre práticas anticompetitivas ligadas a dispositivos móveis

O órgão antitruste do Japão determinou que o Google, da Alphabet, interrompa o que classificou como práticas anticompetitivas ligadas a serviços de busca em dispositivos móveis - a primeira ordem do tipo contra uma gigante da tecnologia dos EUA no país.

A Comissão de Comércio Justo do Japão (Japan Fair Trade Commission, ou JFTC, na sigla em inglês) informou nesta terça-feira que, desde julho de 2020, o Google vinha dificultando que alguns fabricantes de smartphones e uma operadora de telefonia móvel oferecessem com facilidade serviços de busca concorrentes em aparelhos com o sistema Android.