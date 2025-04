'Já está na hora de olhar de novo', diz presidente da Petrobras sobre preço dos combustíveis

A executiva ressaltou, no entanto, que "é preciso muita calma nessa hora", e que o assunto ainda está sendo discutido dentro da companhia, para que a volatilidade externa não contamine o País.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que olha regularmente o preço dos combustíveis, de 15 em 15 dias. Segundo ela, "já está na hora de olhar de novo" o comportamento dos preços, já que o último reajuste feito pela estatal foi no dia 1º de abril.

"A tarifa é problema deles (EUA), não nosso. Não podemos trazer essa confusão para dentro do País. Estamos olhando com muito carinho se o patamar está consistente. Dependendo, a gente abaixa ou eleva os preços", disse a executiva. "Muita calma nessa hora, porque os problemas globais não são nossos", acrescentou.

A decisão sobre o preço dos combustíveis pela Petrobras é tomada pela presidente e mais dois diretores, o Financeiro e de Relações com Investidores, Fernando Melgarejo, e o diretor de Logística, Comercialização e Mercados, Claudio Schlosser.

O último reajuste foi realizado no dia 1º de abril para o diesel, uma queda de 4,6% nas refinarias da estatal. Já a gasolina não é reajustada há 271 dias.

Nesta terça-feira, tanto a cotação do petróleo como a do dólar operavam entre pequenas altas e baixas, cotados a US$ 65 o barril e R$ 5,8, respectivamente, por volta das 11 horas, refletindo ainda uma forte volatilidade trazida pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos a vários países.