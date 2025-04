Conselho do FGTS aprova faixa 4 do MCMV para renda de até R$ 12 mil com juros de 10%

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira, 15, a nova faixa do Minha Casa, Minha Vida. Lançada pelo governo no início deste mês, a faixa "Classe Média" é voltada a famílias com renda de até R$ 12 mil. Para esses beneficiários, o juros para financiamentos será de 10%.

A projeção apresentada ao Conselho é de que até 120 mil famílias sejam alcançadas pela nova faixa.