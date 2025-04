Presidente interino da Coreia do Sul afirma que negociações com os EUA começarão em breve

O presidente interino da Coreia do Sul, Han Duck-soo, afirmou nesta segunda-feira, 14, que o país iniciará em breve as negociações sobre tarifas com os Estados Unidos. Uma equipe sob a tutela do ministro do Comércio visitará Washington "o mais breve possível", informou o Gabinete em comunicado.

Segundo Han, as conversas também devem abordar outras questões de interesse para ambos os países, incluindo cooperação em energia e construção naval, além de consultas rápidas nos níveis ministerial e em outros níveis para encontrar um acordo "mutuamente benéfico".