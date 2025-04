Moedas Globais: dólar volta a se enfraquecer com recuperação de apetite por risco

O dólar chegou ao fim desta segunda-feira, 14, recuando frente às principais moedas globais pela quinta sessão consecutiva, em meio a uma recuperação do apetite pelo risco provocada pela decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de isentar temporariamente alguns produtos eletrônicos das chamadas "tarifas recíprocas".

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, caiu 0,46%, para 99,640 pontos. A moeda americana se desvalorizava para 143,00 ienes, enquanto o euro avançava para US$ 1,1370 e a libra esterlina era negociada em alta, a US$ 1,3198.