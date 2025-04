Microsoft lança modelos de IA GPT-4.1 na Azure, plataforma de computação em nuvem

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 14, o lançamento da nova geração de modelos de inteligência artificial (IA) GPT-4.1 dentro do Azure OpenAI Service - um serviço que integra a plataforma de computação em nuvem da empresa, o Microsoft Azure, e oferece ferramentas de IA, armazenamento e análise de dados.

De acordo com Steve Sweetman, líder de produto do serviço, os modelos "GPT-4.1, 4.1-mini e 4.1-nano" trazem "capacidades aprimoradas em codificação, seguimento de instruções e processamento de contexto longo", representando avanços importantes para tarefas mais "complexas" no dia a dia.