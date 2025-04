EUA: se houver recessão, posso apoiar cortes mais cedo e em extensão maior, diz Waller, do Fed

O diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller afirmou nesta segunda-feira, 14, que pode apoiar uma antecipação dos cortes de juros e até uma extensão maior da flexibilização monetária, se houver uma recessão nos Estados Unidos. "Com uma economia em rápida desaceleração, mesmo que a inflação continue bem acima da meta de 2%, espero que o risco de recessão supere o risco de uma escalada da inflação" disse, em discurso preparado para evento da Sociedade de Analistas Financeiros Certificados de St. Louis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O dirigente trabalha com dois cenários. No "bom", o seu cenário base, as tarifas sobre bens importados serão de 10%, em uma média geral, com efeitos temporários sobre a taxa anual inflação de gastos com consumo (PCE), que atingiria pico de 3% este ano antes de retomar a trajetória de queda rumo à meta de 2%. No outro, as tarifas seriam de 25% e poderiam disparar o núcleo do PCE a 5% nos próximos meses, também em base anual.

Em ambos os cenários, os efeitos sobre emprego e atividade econômica serão mais duradouros, pontuou Waller, com diferença apenas na magnitude, que definirá se a economia passará por recessão ou não. Sem a materialização de uma contração da economia, o diretor defendeu que o BC americano pode "ter paciência ao reduzir as taxas", oferecendo uma resposta mais "limitada" da política monetária e começando cortes de juros apenas no segundo semestre de 2025.