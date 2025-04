Diesel, gasolina e etanol fecham 1ª quinzena de abril em queda, aponta IPTL

"Após seis meses sem registros de recuos, a gasolina voltou a apresentar queda no preço médio nacional, quebrando uma sequência de estabilidade e aumentos iniciada em setembro do ano passado. O etanol, que já havia registrado queda recentemente, também acompanhou esse movimento, com nova redução no início de abril. Essa retração já pode ser encarada como um reflexo de medidas em discussão para tornar os combustíveis mais acessíveis, e representa um leve alívio para o bolso dos motoristas", avaliou em nota o diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

A gasolina com o preço médio mais em conta para o bolso do consumidor nesta primeira quinzena de março foi encontrada em São Paulo, com preço médio de R$ 6,25, após o Estado registrar queda de 0,32%. A gasolina com o maior preço médio do País foi registrada, novamente, no Acre, a R$ 7,60 o litro, mesmo após recuo de 0,52%.

"Nesta primeira quinzena de abril, as quedas registradas pelo IPTL foram bem mais significativas, com reduções de quase 1,4% nos preços dos dois tipos de diesel, devido ao reajuste anunciado pela Petrobras e em vigor desde o dia 1º de abril", afirmou ele.

Para o etanol, a maior alta do País foi do Piauí, de 3,04%, alcançando o preço médio de R$ 5,09 o litro. Já a maior redução do biocombustível foi registrada em Goiás, de 4,44%, que fez com que o preço médio no Estado recuasse a R$ 4,30 o litro.

No caso do diesel, o destaque da primeira quinzena de abril foi novamente o Acre, que registrou as maiores médias para os dois tipos de diesel. Após aumento de 0,13%, o tipo comum alcançou o valor de R$ 7,85 no Estado, enquanto o S-10, que apresentou redução de 0,13%, caiu para R$ 7,87. A maior redução para o diesel comum aconteceu em Rondônia, onde o preço médio do combustível recuou para R$ 6,90 após queda de 4,43%.

Já o menor preço médio para o diesel comum foi registrado nos postos do Paraná, a R$ 6,24, após queda de 1,89% na comparação com a primeira quinzena de março. Enquanto isso, o menor preço para o diesel S-10 foi encontrado em Pernambuco, onde o combustível foi encontrado a R$ 6,23 o litro, depois de queda de 2,50% em comparação ao mesmo período do mês anterior, a maior redução entre todos os Estados brasileiros.