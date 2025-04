Bessent afirma que tarifas dos EUA sobre China 'não são sustentáveis' a longo prazo

As medidas adotadas pelos Estados Unidos contra a China estão "longe de ser brincadeira", afirmou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. Segundo ele, a China representa o "maior concorrente econômico" e o "maior rival militar" dos EUA, e as tarifas "elevadas" são um reflexo da intensidade dessa competição. No entanto, Bessent também destacou que "ninguém quer que essas tarifas permaneçam" por muito tempo, já que não são consideradas "sustentáveis" a longo prazo.

"Não é necessário haver descolamento em relação à China, mas isso pode acontecer", reforçou. O secretário também esclareceu que as conversas agendadas com a Espanha para esta semana não terão como foco as tarifas, ao contrário das discussões com o Japão, que se concentram em ajustes comerciais.