Agenda de 2025 inclui melhorar financiamento e concessão do crédito imobiliário, diz BC

O secretário-executivo do Banco Central, Rogério Lucca, disse nesta segunda-feira, 14, que melhorar o financiamento e a concessão de crédito imobiliário é uma das prioridades da autarquia em 2025. Essa agenda ainda faz parte do planejamento estratégico iniciado em 2019, sob a presidência de Roberto Campos Neto.

"Com a evolução da tecnologia, com a evolução de modelos de negócio, com a facilidade de transferência de recursos, com o avanço de educação financeira, a gente vai usar o imobiliário para melhorar o processo de concessão e a fonte de financiamento", disse Lucca, durante participação em uma live do BC.