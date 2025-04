Haddad tem reuniões nesta 2ªF com presidente global do Santander e com presidente da Anfavea

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se nesta segunda-feira, 14, às 11h, com a presidente global do Santander, Ana Botín. O encontro será na sede do ministério em Brasília.

Às 12h30, Haddad tem reunião-almoço com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Às 16h, o ministro recebe o presidente executivo da Anfavea, Igor Calvet. Esses são até o momento os compromissos previstos na agenda do ministro para esta segunda-feira.